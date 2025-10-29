RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RELX. Das Papier von RELX befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,2 Prozent auf 45,23 USD ab.
Die RELX-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 2,2 Prozent auf 45,23 USD nach. Die RELX-Aktie sank bis auf 45,18 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,71 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 73.517 RELX-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 56,30 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RELX-Aktie derzeit noch 24,47 Prozent Luft nach oben. Am 16.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,20 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem RELX seine Aktionäre 2024 mit 0,840 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,894 USD je Aktie ausschütten.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte RELX am 12.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte RELX die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RELX-Aktie in Höhe von 1,71 USD im Jahr 2025 aus.
