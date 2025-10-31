RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX verliert am Freitagnachmittag

RELX im Fokus

Die Aktie von RELX gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RELX-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 44,00 USD ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die RELX-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 44,00 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RELX-Aktie bisher bei 43,99 USD. Bei 44,13 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 51.712 RELX-Aktien den Besitzer.

Am 28.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,30 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die RELX-Aktie damit 21,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,99 USD. Dieser Wert wurde am 31.10.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem RELX seine Aktionäre 2024 mit 0,840 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,894 USD je Aktie ausschütten.

Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von RELX veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der RELX-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RELX-Gewinn in Höhe von 1,71 USD je Aktie aus.

