US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr?
Hot Stocks heute: BASF startet im November mit Aktienrückkaufprogramm - KSB wächst in Nord- und Südamerika 
Aktienentwicklung

RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Freitagabend mit roten Vorzeichen

31.10.25 20:23 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Freitagabend mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von RELX. Die Aktionäre schickten das Papier von RELX nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 44,15 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
38,24 EUR -0,08 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr rutschte die RELX-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 44,15 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die RELX-Aktie bis auf 43,89 USD. Bei 44,13 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 145.201 RELX-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 56,30 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RELX-Aktie derzeit noch 27,52 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,89 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten RELX-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,840 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,894 USD aus.

Am 12.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von RELX.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RELX einen Gewinn von 1,71 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

