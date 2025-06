RENK Aktie News: RENK gewinnt am Montagvormittag kräftig

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von RENK. Zuletzt konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,0 Prozent auf 82,30 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die RENK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,0 Prozent auf 82,30 EUR nach oben. Bei 82,48 EUR erreichte die RENK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 80,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 190.390 RENK-Aktien.

Am 02.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 0,22 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 364,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,594 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 57,44 EUR angegeben.

Am 14.05.2025 legte RENK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RENK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 272,62 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 193,94 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,41 EUR je Aktie belaufen.

