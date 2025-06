RENK Aktie News: RENK wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Aktie im Blick

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 80,70 EUR.

Die RENK-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 80,70 EUR. Die RENK-Aktie gab in der Spitze bis auf 79,89 EUR nach. Mit einem Wert von 83,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 265.465 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 85,70 EUR erreichte der Titel am 02.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RENK-Aktie. Am 17.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,71 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 355,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,594 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 57,44 EUR je RENK-Aktie aus.

Am 14.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,02 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 272,62 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

