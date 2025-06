RENK Aktie News: RENK zeigt sich am Mittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von RENK zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die RENK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,9 Prozent auf 84,70 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,9 Prozent auf 84,70 EUR zu. Der Kurs der RENK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 84,88 EUR zu. Bei 83,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 905.679 Stück gehandelt.

Am 02.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,70 EUR an. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 1,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Mit einem Kursverlust von 79,10 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,420 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,594 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 57,44 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 14.05.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 272,62 Mio. EUR – ein Plus von 40,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RENK 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je Aktie aus.

