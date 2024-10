RENK Aktie News: RENK verzeichnet am Mittag Verluste

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RENK. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 20,76 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die RENK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 20,76 EUR ab. In der Spitze büßte die RENK-Aktie bis auf 20,60 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 75.914 RENK-Aktien.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,448 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,42 EUR an.

RENK ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte RENK Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 01.12.2025 wird RENK schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,06 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

