RENK Aktie News: RENK verteuert sich am Donnerstagnachmittag

So bewegt sich RENK

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von RENK. Zuletzt stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 58,77 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von RENK konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 58,77 EUR. Die RENK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 59,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 57,42 EUR. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 526.906 Aktien.

Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 2,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,71 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 69,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,588 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,58 EUR.

Am 26.03.2025 hat RENK die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,11 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 69,29 Prozent auf 362,17 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 213,94 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass RENK im Jahr 2025 1,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & Co. holen Abschläge auf: Unsicherheit um Kanzlerwahl und Infrastrukturpaket

RENK-Aktie trotzt Abstufung durch Hauck Aufhäuser und legt zu

HENSOLDT-Aktie mit Luft nach oben: Warum der Rüstungstitel im Branchenvergleich hinterher hinkt