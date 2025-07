RENK Aktie News: RENK am Vormittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 67,72 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die RENK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 67,72 EUR ab. In der Spitze fiel die RENK-Aktie bis auf 67,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 68,37 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 50.443 RENK-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 85,96 EUR erreichte der Titel am 04.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 26,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,71 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,592 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,43 EUR an.

Am 14.05.2025 äußerte sich RENK zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,02 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,57 Prozent auf 272,62 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 193,94 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,41 EUR je RENK-Aktie.

