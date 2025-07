RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 68,11 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 68,11 EUR. Zwischenzeitlich weitete die RENK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 67,06 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 421.644 Stück.

Bei 85,96 EUR markierte der Titel am 04.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 26,21 Prozent wieder erreichen. Am 17.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,71 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 74,00 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,420 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,587 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 60,70 EUR an.

Am 14.05.2025 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,02 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 272,62 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 193,94 Mio. EUR umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

