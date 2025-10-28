RENK Aktie News: RENK tendiert am Dienstagvormittag schwächer

So bewegt sich RENK

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 64,85 EUR.

Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 64,85 EUR. Der Kurs der RENK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 64,72 EUR nach. Mit einem Wert von 65,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36.725 RENK-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 90,34 EUR erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,31 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,595 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RENK-Aktie bei 70,19 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte RENK am 13.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 347,53 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,41 EUR fest.

