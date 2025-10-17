DAX 24.143 +1,3%ESt50 5.655 +0,8%MSCI World 4.307 +0,3%Top 10 Crypto 15,22 +2,4%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.119 +2,1%Euro 1,1656 -0,1%Öl 60,80 -0,9%Gold 4.321 +1,7%
Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
Erholung zum Wochenstart: DAX hält sich nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten
RENK Aktie

67,11 EUR +3,64 EUR +5,73 %
STU
Marktkap. 6,27 Mrd. EUR

KGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN RENK73

ISIN DE000RENK730

Symbol RNKGF

JP Morgan Chase & Co.

RENK Overweight

14:41 Uhr
RENK Overweight
RENK
67,11 EUR 3,64 EUR 5,73%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Die Roadshow mit dem Konzernchef des Rüstungsunternehmens habe seine positive Einschätzung untermauert, schrieb David Perry am Montag. Er sieht im Verlauf des kommenden Jahres noch 45 Prozent Aufwärtspotenzial für die Aktie. Dabei verwies er auf sehr starke Aussichten für die kommenden zehn Jahre./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 00:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 01:41 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Overweight

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
67,30 €		 Abst. Kursziel*:
33,73%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
67,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,11%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

RENK zu myNews hinzufügen