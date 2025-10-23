DAX 24.208 +0,2%ESt50 5.668 +0,5%MSCI World 4.346 +0,1%Top 10 Crypto 15,20 +0,0%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.993 +1,3%Euro 1,1610 -0,1%Öl 65,54 -0,6%Gold 4.093 -0,8%
Heute im Fokus
Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit: DAX startet freundlich -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT schraubt Erwartungen hoch -- SuperMicro, Newmont, Ford im Fokus
Top News
Freundlicher Wochenausklang erwartet: DAX beginnt Freitagshandel im Plus Freundlicher Wochenausklang erwartet: DAX beginnt Freitagshandel im Plus
Wilde Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie setzen sich fort - Analysten warnen vor Kauf Wilde Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie setzen sich fort - Analysten warnen vor Kauf
RENK Aktie

RENK Aktien-Sparplan
65,96 EUR -0,15 EUR -0,23 %
STU
Marktkap. 6,72 Mrd. EUR

KGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN RENK73

ISIN DE000RENK730

Symbol RNKGF

Jefferies & Company Inc.

RENK Buy

08:21 Uhr
RENK Buy
Aktie in diesem Artikel
RENK
65,96 EUR -0,15 EUR -0,23%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. In Vorab-Aussagen zu den am 13. November anstehenden Quartalszahlen habe der Rüstungskonzern leichte Produktionsstörungen bei der Sparte VMS (Antriebssysteme und -lösungen für militärische Kettenfahrzeuge) sowie eine gewisse Marktabschwächung bei Gleitlagern erwähnt, schrieb Chloe Lemarie in ihrem am Donnerstagabend vorliegenden Ausblick. Das Management sehe sich aber auf Kurs zu den Jahreszielen. Lemarie rechnet mit einer Steigerung des Auftragseingangs um 25 Prozent, einem 14-prozentigen Umsatzanstieg und einem operativen Ergebnisplus (Ebit) von 17 Prozent./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Buy

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
65,17 €		 Abst. Kursziel*:
22,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
65,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,29%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RENK

08:21 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.25 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 RENK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.09.25 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
12.09.25 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

