RENK Aktie News: RENK gibt am Montagnachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 65,90 EUR.

Die RENK-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 0,9 Prozent auf 65,90 EUR nach. Der Kurs der RENK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 65,79 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,52 EUR. Zuletzt wechselten 238.146 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,34 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 17,75 EUR. Abschläge von 73,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,595 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,19 EUR je RENK-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 13.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 347,53 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 272,64 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

