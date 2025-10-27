RENK Aktie News: RENK reagiert am Mittag positiv

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RENK. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 66,89 EUR zu.

Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 66,89 EUR. In der Spitze gewann die RENK-Aktie bis auf 67,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,52 EUR. Zuletzt wechselten 129.548 RENK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 90,34 EUR. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 25,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die RENK-Aktie mit einem Verlust von 73,46 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,595 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,420 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,19 EUR an.

RENK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 347,53 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 272,64 Mio. EUR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

