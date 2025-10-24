RENK Aktie News: RENK macht am Mittag Boden gut

RENK im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RENK. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 66,59 EUR zu.

Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 66,59 EUR. Die RENK-Aktie legte bis auf 66,93 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 65,70 EUR. Bisher wurden heute 195.804 RENK-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 90,34 EUR. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 26,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,75 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 73,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,596 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RENK-Aktie bei 70,19 EUR.

Am 13.08.2025 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent auf 347,53 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 272,64 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

