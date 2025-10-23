RENK Aktie News: RENK am Nachmittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Minus bei 64,94 EUR.

Die RENK-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 3,4 Prozent auf 64,94 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die RENK-Aktie bis auf 64,69 EUR. Bei 69,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 615.864 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 90,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,11 Prozent hinzugewinnen. Bei 17,75 EUR fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 72,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem RENK seine Aktionäre 2024 mit 0,420 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,596 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 70,19 EUR.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 347,53 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 272,64 Mio. EUR in den Büchern standen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,42 EUR je Aktie aus.

