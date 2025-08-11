RENK Aktie
Marktkap. 6,08 Mrd. EURKGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN RENK73
ISIN DE000RENK730
Symbol RNKGF
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renk nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Bevorstehende Käufe militärischer Fahrzeuge in Deutschland verliehen den Umsätzen im Wartungsgeschäft Aufwärtspotenzial, schrieb George McWhirter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 05:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: RENK Buy
|Unternehmen:
RENK
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
84,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
61,87 €
|Abst. Kursziel*:
35,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
61,89 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,72%
|
Analyst Name:
George McWhirter
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
