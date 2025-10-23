RENK Aktie News: RENK am Donnerstagmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 67,13 EUR.
Das Papier von RENK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 67,13 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte RENK-Aktie bei 67,03 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 69,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 295.915 RENK-Aktien den Besitzer.
Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,34 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 25,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 73,56 Prozent Luft nach unten.
Nach 0,420 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,596 EUR je RENK-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,19 EUR.
Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 347,53 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 272,64 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
