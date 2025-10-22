DAX24.318 -0,1%Est505.682 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,82 -4,3%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.200 -0,5%Euro1,1584 -0,2%Öl62,12 +0,8%Gold4.078 -1,1%
Aktienkurs aktuell

RENK Aktie News: RENK am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

22.10.25 12:04 Uhr
RENK Aktie News: RENK am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 68,17 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
68,23 EUR 1,19 EUR 1,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 68,17 EUR. Im Tageshoch stieg die RENK-Aktie bis auf 70,66 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,76 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 378.840 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,52 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 17,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,96 Prozent.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,596 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,19 EUR.

RENK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RENK ein EPS von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 347,53 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,42 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: RENK Group AG

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
20.10.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.09.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.10.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
15.05.2025RENK HoldWarburg Research
05.05.2025RENK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.03.2025RENK HoldWarburg Research
