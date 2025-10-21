RENK Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von RENK

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die RENK-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 66,80 EUR abwärts.

Die RENK-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 66,80 EUR nach. Der Kurs der RENK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 66,54 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,67 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 390.276 RENK-Aktien.

Bei 90,34 EUR erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 35,24 Prozent Luft nach oben. Bei 17,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 73,43 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,596 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,19 EUR an.

RENK veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RENK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 347,53 Mio. EUR im Vergleich zu 272,64 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

