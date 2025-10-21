DAX24.312 +0,2%Est505.694 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,81 -5,2%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.313 -1,8%Euro1,1625 -0,2%Öl61,45 +0,8%Gold4.260 -2,2%
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX leicht im Plus -- Partnerschaft von ams und Meta? -- Netflix vor Bilanz -- Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon im Fokus
Top News
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht
Kursverlauf

RENK Aktie News: RENK verteidigt am Mittag Vortagesniveau

21.10.25 12:05 Uhr
RENK Aktie News: RENK verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Die Aktie von RENK hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der RENK-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 67,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
67,89 EUR -1,18 EUR -1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die RENK-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 67,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RENK-Aktie bei 68,10 EUR. Die RENK-Aktie gab in der Spitze bis auf 66,54 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 67,67 EUR. Zuletzt wechselten 244.578 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 90,34 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 25,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 17,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die RENK-Aktie mit einem Verlust von 73,51 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,596 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,19 EUR je RENK-Aktie an.

RENK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RENK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 347,53 Mio. EUR im Vergleich zu 272,64 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,42 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

