RENK Aktie News: RENK zündet am Montagmittag Kursrakete

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RENK. Das Papier von RENK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 6,2 Prozent auf 66,59 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 6,2 Prozent auf 66,59 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die RENK-Aktie bei 67,45 EUR. Mit einem Wert von 66,01 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 537.961 RENK-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 90,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 35,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 17,75 EUR. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 73,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,596 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 70,19 EUR.

RENK gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RENK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 347,53 Mio. EUR im Vergleich zu 272,64 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,42 EUR je RENK-Aktie.

