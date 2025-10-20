RENK Aktie News: RENK am Montagnachmittag im Bullenmodus
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von RENK. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 6,1 Prozent im Plus bei 66,53 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 6,1 Prozent auf 66,53 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RENK-Aktie bisher bei 67,45 EUR. Bei 66,01 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 724.804 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 90,34 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 17,75 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 73,32 Prozent sinken.
Nach 0,420 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,596 EUR je RENK-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 70,19 EUR.
Am 13.08.2025 äußerte sich RENK zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat RENK im vergangenen Quartal 347,53 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RENK 272,64 Mio. EUR umsetzen können.
Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,42 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RENK-Aktie
Neues EU-Programm, Ukraine-Hoffnungen & Co.: So reagieren Aktien von HENSOLDT, RENK & Rheinmetall
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Blick nach neuen Rüstungszusagen an Ukraine
China schickt Rüstungsriesen abwärts: Warum die Aktien von Rheinmetall und Co. an Wert verlieren
Ausgewählte Hebelprodukte auf RENK
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RENK
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: RENK Group AG
Nachrichten zu RENK
Analysen zu RENK
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:41
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:41
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.2025
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.03.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RENK nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen