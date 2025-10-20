RENK Aktie News: RENK am Montagnachmittag im Bullenmodus

Blick auf RENK-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von RENK. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 6,1 Prozent im Plus bei 66,53 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 6,1 Prozent auf 66,53 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RENK-Aktie bisher bei 67,45 EUR. Bei 66,01 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 724.804 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 90,34 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 17,75 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 73,32 Prozent sinken.

Nach 0,420 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,596 EUR je RENK-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 70,19 EUR.

Am 13.08.2025 äußerte sich RENK zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat RENK im vergangenen Quartal 347,53 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RENK 272,64 Mio. EUR umsetzen können.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,42 EUR je Aktie.

