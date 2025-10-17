RENK Aktie News: RENK am Freitagnachmittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RENK. Zuletzt fiel die RENK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,0 Prozent auf 63,56 EUR ab.

Das Papier von RENK befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,0 Prozent auf 63,56 EUR ab. In der Spitze fiel die RENK-Aktie bis auf 61,96 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 63,76 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 555.833 RENK-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,13 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2024 Kursverluste bis auf 17,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 72,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,601 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 70,19 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte RENK am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RENK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 347,53 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 272,64 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,42 EUR je RENK-Aktie belaufen.

