Heute im Fokus
US-Börsen schließen etwas höher -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Prognosen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, HPE, Meta im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Kinderdepot vom Staat: So profitieren Familien optimal von der neuen Förderung
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Sonntagmittag am Kryptomarkt

19.10.25 12:43 Uhr
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Sonntagmittag am Kryptomarkt | finanzen.net

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 12:25 0,40 Prozent auf 107.607,10 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 107.181,17 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,5 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 61,2 Prozent.

Nach 91,69 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Sonntagmittag um 1,17 Prozent auf 92,76 US-Dollar gestiegen.

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergauf. Ethereum steigt 1,17 Prozent auf 3.935,21 US-Dollar, nach 3.889,79 US-Dollar am Vortag.

Daneben steigt Bitcoin Cash um 0,05 Prozent auf 468,47 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 468,23 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Ripple-Kurs 0,44 Prozent stärker bei 2,371 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2,360 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Dash-Kurs um 2,52 Prozent auf 43,66 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 42,59 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Monero um 1,94 Prozent auf 313,86 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 307,88 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird NEO bei 5,118 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vortag (5,061 US-Dollar).

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1435 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1419 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,75 Prozent auf 0,6390 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,6342 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,3147 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3142 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0012 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0012 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0059 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0060 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

