RENK Aktie
Marktkap. 6,08 Mrd. EURKGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN RENK73
ISIN DE000RENK730
Symbol RNKGF
RENK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Luft nach oben bei den mittelfristigen Zielen und der jüngste Kursrücksetzer angesichts einer möglichen Waffenruhe in der Ukraine bedeuteten eine günstige Einstiegsgelegenheit bei den Titeln des Rüstungskonzerns, schrieb Chloe Lemarie am Mittwoch nach den Quartalszahlen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RENK Group AG
Zusammenfassung: RENK Buy
|Unternehmen:
RENK
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
62,50 €
|Abst. Kursziel*:
28,00%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
62,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,12%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RENK
|20:16
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:31
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:31
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
