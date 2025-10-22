RENK Aktie News: RENK am Mittwochnachmittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von RENK zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die RENK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 68,22 EUR nach oben.

Um 15:53 Uhr sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 68,22 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die RENK-Aktie bei 70,66 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 67,76 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 561.754 RENK-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,34 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 32,42 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2024 bei 17,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die RENK-Aktie mit einem Verlust von 73,98 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,596 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,420 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 70,19 EUR aus.

Am 13.08.2025 legte RENK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 347,53 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RENK 272,64 Mio. EUR umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,42 EUR je Aktie belaufen.

