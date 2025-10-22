RENK Aktie News: RENK zieht am Mittwochvormittag deutlich an

RENK im Blick

Die Aktie von RENK gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 5,3 Prozent im Plus bei 70,03 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,3 Prozent auf 70,03 EUR. Im Tageshoch stieg die RENK-Aktie bis auf 70,66 EUR. Mit einem Wert von 67,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 95.029 RENK-Aktien.

Bei 90,34 EUR markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 29,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 294,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,596 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,19 EUR für die RENK-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte RENK am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 347,53 Mio. EUR – ein Plus von 27,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RENK 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,42 EUR je Aktie aus.

