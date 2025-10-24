DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.216 +1,2%Bitcoin94.743 ±0,0%Euro1,1627 +0,1%Öl66,54 +0,9%Gold4.130 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Tesla A1CX3T Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Porsche-Aktie: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein Porsche-Aktie: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!
So entwickelt sich RENK

RENK Aktie News: RENK gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

24.10.25 16:08 Uhr
RENK Aktie News: RENK gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Die Aktie von RENK zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 66,71 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
66,77 EUR 0,68 EUR 1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr wies die RENK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 66,71 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die RENK-Aktie sogar auf 66,93 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 328.206 RENK-Aktien umgesetzt.

Bei 90,34 EUR markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 35,42 Prozent Luft nach oben. Bei 17,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 73,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,596 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,420 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 70,19 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. RENK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 347,53 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT drehen ins Minus - Trump will sich wohl doch noch nicht mit Putin treffen

Nach Kurseinbruch: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT wieder auf der Gewinnerstraße

Neues EU-Programm, Ukraine-Hoffnungen & Co.: So reagieren Aktien von HENSOLDT, RENK & Rheinmetall

Ausgewählte Hebelprodukte auf RENK

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RENK

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: RENK Group AG

Nachrichten zu RENK

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
08:21RENK BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.09.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08:21RENK BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
15.05.2025RENK HoldWarburg Research
05.05.2025RENK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.03.2025RENK HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RENK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen