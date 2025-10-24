RENK Aktie News: RENK gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

So entwickelt sich RENK

Die Aktie von RENK zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 66,71 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die RENK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 66,71 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die RENK-Aktie sogar auf 66,93 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 328.206 RENK-Aktien umgesetzt.

Bei 90,34 EUR markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 35,42 Prozent Luft nach oben. Bei 17,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 73,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,596 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,420 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 70,19 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. RENK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 347,53 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

