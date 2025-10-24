RENK Aktie News: RENK am Vormittag freundlich
Die Aktie von RENK gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 65,92 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Um 09:06 Uhr ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 65,92 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RENK-Aktie bei 66,02 EUR. Mit einem Wert von 65,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.290 RENK-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 90,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,04 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 17,75 EUR fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 73,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,596 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,19 EUR an.
Am 13.08.2025 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 347,53 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 272,64 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2025 1,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RENK-Aktie
Trump sagt Treffen mit Putin ab: So regieren die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT drehen ins Minus - Trump will sich wohl doch noch nicht mit Putin treffen
Anleger zwischen Optimismus und Skepsis bei Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT
Ausgewählte Hebelprodukte auf RENK
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RENK
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: RENK Group AG
Nachrichten zu RENK
Analysen zu RENK
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:21
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:21
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.2025
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.03.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RENK nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen