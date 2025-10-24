DAX24.183 -0,1%Est505.665 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 -0,2%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.597 +0,9%Euro1,1610 -0,1%Öl66,16 +0,3%Gold4.065 -1,5%
RENK Aktie News: RENK am Vormittag freundlich

24.10.25 09:22 Uhr
RENK Aktie News: RENK am Vormittag freundlich

Die Aktie von RENK gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 65,92 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
65,85 EUR -0,24 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 65,92 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RENK-Aktie bei 66,02 EUR. Mit einem Wert von 65,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.290 RENK-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 90,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,04 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 17,75 EUR fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 73,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,596 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,19 EUR an.

Am 13.08.2025 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 347,53 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 272,64 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2025 1,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

