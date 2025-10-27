RENK Aktie News: RENK zeigt sich am Vormittag fester

RENK im Fokus

Die Aktie von RENK gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die RENK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 66,95 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 66,95 EUR zu. In der Spitze gewann die RENK-Aktie bis auf 67,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,52 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 28.837 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 90,34 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,94 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,75 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,595 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,19 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte RENK am 13.08.2025 vor. RENK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 347,53 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RENK einen Umsatz von 272,64 Mio. EUR eingefahren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,41 EUR je RENK-Aktie belaufen.

