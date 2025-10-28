RENK Aktie News: RENK schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

So bewegt sich RENK

Die Aktie von RENK zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die RENK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 66,71 EUR nach oben.

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 66,71 EUR. Die RENK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 66,92 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 65,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 215.126 RENK-Aktien.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 90,34 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 35,42 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2024 (17,75 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 73,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,420 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,595 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 70,19 EUR für die RENK-Aktie.

Am 13.08.2025 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent auf 347,53 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 272,64 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

