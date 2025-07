RENK Aktie News: RENK fällt am Mittwochmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von RENK gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von RENK befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 67,87 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,9 Prozent auf 67,87 EUR. Die RENK-Aktie gab in der Spitze bis auf 67,06 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 68,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 263.248 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 85,96 EUR erreichte der Titel am 04.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 26,65 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,71 EUR. Dieser Wert wurde am 17.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 73,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,587 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 60,70 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 14.05.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz wurden 272,62 Mio. EUR gegenüber 193,94 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

