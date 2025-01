RENK Aktie News: RENK am Nachmittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RENK gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von RENK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 21,31 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 21,31 EUR. Der Kurs der RENK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 21,42 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,60 EUR. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 212.098 Stück gehandelt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,435 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,82 EUR aus.

RENK ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,980 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

