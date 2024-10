RENK Aktie News: RENK am Donnerstagnachmittag verlustreich

Kursverlauf

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die RENK-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 18,97 EUR abwärts.

Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 4,2 Prozent bei 18,97 EUR. Bei 18,97 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,81 EUR. Bisher wurden heute 388.119 RENK-Aktien gehandelt.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,448 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,42 EUR für die RENK-Aktie.

RENK ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 13.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von RENK veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 01.12.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von RENK.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,06 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

