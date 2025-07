RENK Aktie News: RENK am Vormittag freundlich

So bewegt sich RENK

Die Aktie von RENK gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von RENK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 73,09 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 73,09 EUR. Bei 73,45 EUR erreichte die RENK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 72,83 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 175.893 RENK-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 85,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RENK-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,71 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 75,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,587 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 57,80 EUR je RENK-Aktie aus.

RENK gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,02 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 272,62 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,40 EUR je Aktie.

