RENK Aktie News: RENK schiebt sich am Montagmittag vor

Aktie im Blick

Die Aktie von RENK gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von RENK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,7 Prozent auf 74,62 EUR.

Die RENK-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,7 Prozent auf 74,62 EUR. Bei 75,91 EUR erreichte die RENK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,83 EUR. Zuletzt wechselten 1.056.219 RENK-Aktien den Besitzer.

Bei 85,96 EUR erreichte der Titel am 04.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 15,20 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,71 EUR am 17.10.2024. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 321,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,420 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,587 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 57,80 EUR.

RENK ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte RENK ebenfalls ein EPS von -0,02 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 272,62 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 193,94 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Gehälter bei Rheinmetall, HENSOLDT & RENK - wo am meisten verdient wird

Rheinmetall, HENSOLDT & RENK: Rüstungsaktien stark - RENK im Fokus mit Abspaltungsfantasie

Die Expertenmeinungen zur RENK-Aktie im Juni 2025