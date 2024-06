RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Nachmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die RENK-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 24,95 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 24,95 EUR. Zwischenzeitlich weitete die RENK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,74 EUR aus. Bei 25,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 102.377 RENK-Aktien umgesetzt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,443 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,90 EUR.

RENK ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von RENK wird am 13.08.2024 gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte RENK möglicherweise am 19.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je Aktie aus.

