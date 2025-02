RENK Aktie News: RENK reagiert am Mittag positiv

So entwickelt sich RENK

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RENK. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 25,34 EUR.

Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 25,34 EUR. Den Tageshöchststand markierte die RENK-Aktie bei 25,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,00 EUR. Bisher wurden heute 623.973 RENK-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,75 EUR erreichte der Titel am 03.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,85 Prozent hinzugewinnen. Am 17.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,71 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,13 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,439 EUR aus. Analysten bewerten die RENK-Aktie im Durchschnitt mit 28,82 EUR.

RENK ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,03 EUR in den Büchern stehen haben wird.

