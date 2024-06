RENK Aktie News: RENK am Freitagvormittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RENK. Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,4 Prozent auf 23,89 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die RENK-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 23,89 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die RENK-Aktie bis auf 23,36 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,07 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 88.628 RENK-Aktien umgesetzt.

Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,443 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,90 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte RENK am 15.05.2024 vor.

Am 13.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können RENK-Anleger Experten zufolge am 19.08.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

SDAX aktuell: SDAX gibt zum Handelsstart nach

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Minus

Börse Frankfurt: SDAX in der Verlustzone