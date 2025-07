RENK Aktie News: RENK am Mittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RENK gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 71,66 EUR ab.

Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 71,66 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RENK-Aktie bis auf 70,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,87 EUR. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 409.479 Stück gehandelt.

Bei 85,96 EUR markierte der Titel am 04.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 16,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,71 EUR ab. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 75,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,587 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 57,80 EUR für die RENK-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte RENK am 14.05.2025 vor. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte RENK ebenfalls ein EPS von -0,02 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 272,62 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 193,94 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,40 EUR im Jahr 2025 aus.

