RENK Aktie News: RENK am Vormittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von RENK. Zuletzt sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 73,19 EUR zu.

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 73,19 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RENK-Aktie bei 73,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,87 EUR. Bisher wurden via XETRA 83.150 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 85,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2025). Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 17,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,71 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,420 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,587 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 57,80 EUR an.

RENK gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,02 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz lag bei 272,62 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 40,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

