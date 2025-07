RENK Aktie News: RENK verteuert sich am Freitagvormittag

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von RENK. Zuletzt ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 71,02 EUR.

Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 71,02 EUR. Die RENK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 71,04 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 21.970 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 85,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 17,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 75,07 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,587 EUR. Analysten bewerten die RENK-Aktie im Durchschnitt mit 60,70 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 14.05.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,02 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 272,62 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 193,94 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Analysten äußern sich zu Rheinmetall und RENK, aber lassen HENSOLDT außen vor - So reagieren die Aktien

Rüstungsaktien im Fokus: Analysten uneinig vor Quartalsberichten von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT

Analysten mit hohen Kurszielen für HENSOLDT-Aktie - Wie geht es für RENK und Rheinmetall weiter?