RENK Aktie News: RENK am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 70,20 EUR nach.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 70,20 EUR. Die RENK-Aktie sank bis auf 69,91 EUR. Bei 70,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 194.068 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2025 bei 85,96 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,45 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,71 EUR ab. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 296,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,587 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 60,70 EUR.

Am 14.05.2025 lud RENK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 272,62 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RENK 193,94 Mio. EUR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

