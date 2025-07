RENK Aktie News: RENK am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RENK. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 71,79 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 71,79 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die RENK-Aktie bei 72,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,89 EUR. Bisher wurden via XETRA 45.407 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (85,96 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,74 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,71 EUR. Dieser Wert wurde am 17.10.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,587 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,420 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die RENK-Aktie im Durchschnitt mit 57,80 EUR.

RENK gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,01 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,02 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 40,57 Prozent auf 272,62 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,40 EUR je RENK-Aktie.

