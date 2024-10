RENK Aktie News: RENK am Donnerstagvormittag im Aufwind

Kursverlauf

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von RENK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 18,15 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 18,15 EUR. Im Tageshoch stieg die RENK-Aktie bis auf 18,15 EUR. Bei 18,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.296 RENK-Aktien.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,447 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RENK-Aktie bei 31,42 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 13.08.2024.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte RENK Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der RENK-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 01.12.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

