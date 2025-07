RENK Aktie News: RENK am Nachmittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von RENK gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 72,04 EUR zu.

Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 72,04 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RENK-Aktie bei 72,67 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,94 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 852.336 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 85,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 16,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 17.10.2024 Kursverluste bis auf 17,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 75,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,587 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,08 EUR.

Am 14.05.2025 hat RENK die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RENK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 272,62 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 193,94 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,40 EUR je RENK-Aktie.

