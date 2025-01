RENK Aktie News: RENK präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RENK. Zuletzt konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 22,85 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:51 Uhr stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 22,85 EUR. Die RENK-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,47 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 567.964 RENK-Aktien.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,435 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,82 EUR je RENK-Aktie an.

Am 13.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,980 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Handel in Frankfurt: SDAX am Freitagmittag mit grünem Vorzeichen

Börse Frankfurt: SDAX fällt zum Handelsende zurück

XETRA-Handel SDAX liegt am Nachmittag im Minus