RENK Aktie News: RENK am Mittag im Plus

So bewegt sich RENK

Die Aktie von RENK gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 27,45 EUR.

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 27,45 EUR. Die RENK-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,57 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,01 EUR. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 134.900 Aktien.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,445 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 31,90 EUR angegeben.

Am 15.05.2024 äußerte sich RENK zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals.

Die RENK-Bilanz für Q2 2024 wird am 13.08.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 19.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von RENK.

Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2024 1,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

XETRA-Handel: SDAX bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert letztendlich im Minus

Rheinmetall, RENK & Co.: Rüstungsaktien im Aufwind - neue Nato-Daten